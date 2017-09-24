Шайба Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Баффало»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках предсезонного матча «Торонто» на выезде обыграл «Баффало»
со счетом 3:1.
У победителей встречи голами отметились Джеймс ван Римсдайк,
Каспери Капанен, забивший с передачи Никиты Зайцева и Никита Сошников, а у
хозяев льда единственную шайбу забросил Хадсон Фашинг.
В следующем матче «Мэйпл Лифс» 26 сентября примет «Монреаль»,
а «Сэйбрз» 28 сентября на выезде сыграет с «Питтсбургом».
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