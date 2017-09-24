«Вашингтон» проиграл «Каролине», Кузнецов заработал одно очко
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках предсезонного матча «Вашингтон» на домашнем льду
проиграл «Каролине» со счетом 1:4.
У победителей встречи голами отметились Джастин Уильямс,
Жюльен Готье, Джастин Фолк и Тревор Кэррик, а у хозяев льда единственную шайбу
с передачи Евгения Кузнецова забросил Алекс Шиассон.
В следующем матче «Каролина» 26 сентября на выезде сыграет с
«Эдмонтоном», а «Кэпиталз» двумя днями позже примет «Нью-Джерси».
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