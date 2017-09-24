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«Вашингтон» проиграл «Каролине», Кузнецов заработал одно очко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках предсезонного матча «Вашингтон» на домашнем льду проиграл «Каролине» со счетом 1:4.

У победителей встречи голами отметились Джастин Уильямс, Жюльен Готье, Джастин Фолк и Тревор Кэррик, а у хозяев льда единственную шайбу с передачи Евгения Кузнецова забросил Алекс Шиассон.

В следующем матче «Каролина» 26 сентября на выезде сыграет с «Эдмонтоном», а «Кэпиталз» двумя днями позже примет «Нью-Джерси». 

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