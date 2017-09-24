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КХЛ. «Трактор» – «Ак Барс», «Металлург» – «Сочи» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ
Регулярный чемпионат
24 сентября 2017

Матч

Трактор - Ак Барс

Место и дата

24 сентября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Матч

Автомобилист - Салават Юлаев

Место и дата

24 сентября 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Матч

Металлург Мг - ХК Сочи

Место и дата

24 сентября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Лада - Нефтехимик

Место и дата

24 сентября 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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