КХЛ. «Трактор» – «Ак Барс», «Металлург» – «Сочи» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
КХЛ
Регулярный чемпионат
24 сентября 2017
Матч
Место и дата
24 сентября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 сентября 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 сентября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 сентября 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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