«Урал» – «Тосно». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Тосно».

Встреча пройдет на поле «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, «Урал» с 13-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице, а «Тосно» расположился на 13-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.