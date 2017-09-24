«Урал» – «Тосно». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Урал»
сыграет с «Тосно».
Встреча пройдет на поле «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге и
начнется в 14:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, «Урал» с 13-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице, а «Тосно» расположился на 13-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.
Матч
Место и дата
24 сентября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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