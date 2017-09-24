«Ростов» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Ростов»
сыграет с «Локомотивом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону
и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, «железнодорожники» с 20-ю очками занимают третье место в турнирной таблице, а южане расположились на пятой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.
Матч
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
24 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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