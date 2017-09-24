«Ростов» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» сыграет с «Локомотивом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, «железнодорожники» с 20-ю очками занимают третье место в турнирной таблице, а южане расположились на пятой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.