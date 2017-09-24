«Уфа» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Уфа»
сыграет с «Арсеналом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и начнется
в 16:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, команда из Тулы с 11-ю очками занимает 10-е место в турнирной таблице, а уфимцы расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.
Матч
Место и дата
24 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
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