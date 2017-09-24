«Уфа» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» сыграет с «Арсеналом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, команда из Тулы с 11-ю очками занимает 10-е место в турнирной таблице, а уфимцы расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.