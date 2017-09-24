Шайба Анисимова не спасла «Чикаго» от поражения «Коламбусу»

В рамках предсезонного матча «Чикаго» на домашнем льду уступил «Коламбусу» со счетом 2:3.

У победителей встречи голами отметились Оливер Бьоркстранд, Лукаш Седлак и Райан Мюррей, а у хозяев льда шайбы забросили Артем Анисимов и Джонатан Тэйвз.

В следующем матче «Блэкхокс» 26 сентября сыграет с «Бостоном», а «Блю Джекетс» двумя днями ранее примет «Нэшвилл».