Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Тосно
Футбол  Уфа- : -Арсенал Тула
Футбол  Ростов- : -Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шайба Анисимова не спасла «Чикаго» от поражения «Коламбусу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках предсезонного матча «Чикаго» на домашнем льду уступил «Коламбусу» со счетом 2:3.

У победителей встречи голами отметились Оливер Бьоркстранд, Лукаш Седлак и Райан Мюррей, а у хозяев льда шайбы забросили Артем Анисимов и Джонатан Тэйвз.

В следующем матче «Блэкхокс» 26 сентября сыграет с «Бостоном», а «Блю Джекетс» двумя днями ранее примет «Нэшвилл».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хоккеисты «Далласа» забросили четыре безответных шайбы «Сент-Луису»В рамках предсезонного матча «Сент-Луис» на домашнем льду проиграл «Далласу» со счетом 0:4.«Вашингтон» проиграл «Каролине», Кузнецов заработал одно очкоВ рамках предсезонного матча «Вашингтон» на домашнем льду проиграл «Каролине» со счетом 1:4.Шайба Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Баффало»В рамках предсезонного матча «Торонто» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 3:1.«Миннесота» на домашнем льду переиграла «Колорадо»В рамках предсезонного матча «Миннесота» на домашнем льду обыграла «Колорадо» со счетом 2:1.«Рейнджерс» отправил Береглазова и Георгиева в АХЛ« Рейнджерс» отправил защитника Алексея Береглазова и вратаря Александра Георгиева в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Баскетбол
Леброн Джеймс: Посещение Белого дома было честью до того, пока там не появился Трамп
Футбол
Соперник ЦСКА по ЛЧ «Бенфика» обыграла «Пасуш де Феррейра»
Футбол
«Ювентус» разгромил «Торино» в матче чемпионата Италии
Футбол
«Барселона» переиграла «Жирону» в матче чемпионата Испании
все новости
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Артём Анисимов
Артём Анисимоввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости