Шайба Анисимова не спасла «Чикаго» от поражения «Коламбусу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках предсезонного матча «Чикаго» на домашнем льду
уступил «Коламбусу» со счетом 2:3.
У победителей встречи голами отметились Оливер Бьоркстранд,
Лукаш Седлак и Райан Мюррей, а у хозяев льда шайбы забросили Артем Анисимов и
Джонатан Тэйвз.
В следующем матче «Блэкхокс» 26 сентября сыграет с «Бостоном»,
а «Блю Джекетс» двумя днями ранее примет «Нэшвилл».
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