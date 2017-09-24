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«Краснодар» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Зенитом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, команда из Санкт-Петербурга с 24 очками лидирует в турнирной таблице, а подопечные Игоря Шалимова расположились строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше.

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» – «Зенит»?

Матч

Краснодар - Зенит

Место и дата

24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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