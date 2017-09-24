«Краснодар» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар»
сыграет с «Зенитом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Краснодар» и начнется в
19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, команда из Санкт-Петербурга с 24 очками лидирует в турнирной таблице, а подопечные Игоря Шалимова расположились строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше.
Матч
Место и дата
24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически