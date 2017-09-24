Дортикос нокаутировал Кудряшова во втором раунде (видео)
Россиянин Дмитрий Кудряшов в четвертьфинале Всемирной
суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг проиграл кубинцу Юниеру
Дортикосу.
12-раундовый поединок завершился досрочной победой Дортикоса. Кубинец во втором раунде нанес россиянину сильнейший удар справа, после чего Кудряшов упал и смог подняться, только когда рефери досчитал до девяти, несмотря на это арбитр остановил поединок.
It's OVER in San Antonio. Dorticos by 2 rd KO. #DorticosKudryashov #boxing pic.twitter.com/CcUECKTtKE— przemek garczarczyk (@garnekmedia) 24 сентября 2017 г.
Таким образом, в активе Дмитрия 21 победа (все – нокаутом) и
два поражения, а Юниер одержал 22-ю победу и не потерпел ни одного поражения.
В полуфинале WBSS Дортикос встретится с сильнейшим в противостояни между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком.
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