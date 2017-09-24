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«Спартак» вырвал ничью в игре с «Анжи», СКА забросил 9 шайб «Югре», а Кудряшов проиграл Дортикосу. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

«Спартак» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Анжи». 

В параллельной встрече московское «Динамо» и ЦСКА и вовсе завершили матч без забитых мячей.

Кубинец Юниер Дортикос нокаутировал Дмитрия Кудряшова во втором раунде четвертьфинального поединка WBSS.

Хет-трик Альваро Мораты помог «Челси» разгромить «Сток Сити», а три мяча Пьер-Эмерика Обамеянга принесли победу «Боруссии» в противостоянии с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

«Пари Сен-Жермен» без Неймара потерял первые очки в чемпионате, сыграв вничью с «Монпелье».

«Барселона» разгромила на выезде «Жирону», а мадридский «Реал» благодаря дублю Даниэля Себальоса победил в Витории-Гастейс.

К слову, со всеми результатами матчей шестого тура английской премьер-лиги можно ознакомиться ЗДЕСЬ ,немецкой бундеслиги – ЗДЕСЬ, испанской примеры – ЗДЕСЬ, французской лиги 1 –ЗДЕСЬ, итальянской серии А – ЗДЕСЬ.

 «Халл Сити» Леонида Слуцкого упустил победу над «Редингом».

Хоккеисты СКА в Ханты-Мансийске забросили девять шайб в ворота «Югры». 

Шайба Артема Анисимова не спасла «Чикаго» от поражения «Коламбусу» в предсезонном матче НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Каролине», а Никита Сошников и Никита Зайцев помогли «Торонто» переиграть «Баффало».

Бывший форвард «Лейкерс»Томас  Робинсон подписал контракт с «Химками».

Видео дня: Форвард «Рейнджерс» в подкате сбил своего тренера в матче против «Селтика»

Цитата дня: «Посещение Белого дома было честью до того, пока там не появился Трамп», - Леброн Джеймс.

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