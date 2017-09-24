«Спартак» вырвал ничью в игре с «Анжи», СКА забросил 9 шайб «Югре», а Кудряшов проиграл Дортикосу. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.
«Спартак» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Анжи».
В параллельной встрече московское «Динамо» и ЦСКА и вовсе завершили матч без забитых мячей.
Кубинец Юниер Дортикос нокаутировал Дмитрия Кудряшова во втором раунде четвертьфинального поединка WBSS.
Хет-трик Альваро Мораты помог «Челси» разгромить «Сток Сити», а три мяча Пьер-Эмерика Обамеянга принесли победу «Боруссии» в противостоянии с «Боруссией» из Менхенгладбаха.
«Пари Сен-Жермен» без Неймара потерял первые очки в чемпионате, сыграв вничью с «Монпелье».
«Барселона» разгромила на выезде «Жирону», а мадридский «Реал» благодаря дублю Даниэля Себальоса победил в Витории-Гастейс.
К слову, со всеми результатами матчей шестого тура английской премьер-лиги можно ознакомиться ЗДЕСЬ ,немецкой бундеслиги – ЗДЕСЬ, испанской примеры – ЗДЕСЬ, французской лиги 1 –ЗДЕСЬ, итальянской серии А – ЗДЕСЬ.
«Халл Сити» Леонида Слуцкого упустил победу над «Редингом».
Хоккеисты СКА в Ханты-Мансийске забросили девять шайб в ворота «Югры».
Шайба Артема Анисимова не спасла «Чикаго» от поражения «Коламбусу» в предсезонном матче НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Каролине», а Никита Сошников и Никита Зайцев помогли «Торонто» переиграть «Баффало».
Бывший форвард «Лейкерс»Томас Робинсон подписал контракт с «Химками».
Видео дня: Форвард «Рейнджерс» в подкате сбил своего тренера в матче против «Селтика»
Цитата дня: «Посещение Белого дома было честью до того, пока там не появился Трамп», - Леброн Джеймс.
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