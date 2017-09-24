Доменико Тедеско: «Шальке» абсолютно доволен своей игрой, мы на верном пути
Главный тренер «Шальке»
Доменико Тедеско поделился впечатлениями после матча против «Хоффенхайма» в
шестом туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом
0:2.
«Мы показали хорошую игру, игроки реализовали план на матч. Они много двигались и часто владели мячом. В завершающей стадии мы действовали не очень хорошо, это нужно признать. Хозяева же были хладнокровны, поэтому они и выиграли игру.
Мы абсолютно довольны своей игрой. То, что мы обсуждаем до
матча, полностью работает на поле. В предсезонке мы играли хуже и выигрывали,
теперь играем лучше, но проигрываем. Сейчас нам нужно совместить игру и
результаты, тогда мы окажемся на верном пути», - цитирует Тедеско официальная
группа «Шальке» Вконтакте.
«Шальке» занимает седьмое место в чемпионате Германии, имея в активе девять очков после шести матчей.
Матч
Хоффенхайм - Шальке 04 - 2:0 (1:0)
Голы
Гайгер 13 (1:0). Рупп 90 (2:0).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Кадержабек, Фогт, Цубер (Шульц, 72), Гайгер, Амири (Рупп, 29), Нортвейт, Ют, Крамарич
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Налдо, Керер, Калигиури, Коноплянка, Арит, Майер (Эмболо, 78), Маккени (Горецка, 74), Стамбули, Ди Санто (Бургшталлер, 56)
Предупреждения:
Хюбнер, 58; Кадержабек, 82; Вагнер, 85 - Майер, 17; Эмболо, 85
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
23 сентября 16:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция