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Доменико Тедеско: «Шальке» абсолютно доволен своей игрой, мы на верном пути

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско поделился впечатлениями после матча против «Хоффенхайма» в шестом туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Мы показали хорошую игру, игроки реализовали план на матч. Они много двигались и часто владели мячом. В завершающей стадии мы действовали не очень хорошо, это нужно признать. Хозяева же были хладнокровны, поэтому они и выиграли игру.

Мы абсолютно довольны своей игрой. То, что мы обсуждаем до матча, полностью работает на поле. В предсезонке мы играли хуже и выигрывали, теперь играем лучше, но проигрываем. Сейчас нам нужно совместить игру и результаты, тогда мы окажемся на верном пути», - цитирует Тедеско официальная группа «Шальке» Вконтакте.

«Шальке» занимает седьмое место в чемпионате Германии, имея в активе девять очков после шести матчей.

Матч

Хоффенхайм - Шальке 04 - 2:0 (1:0)

Голы

Гайгер 13 (1:0). Рупп 90 (2:0).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Кадержабек, Фогт, Цубер (Шульц, 72), Гайгер, Амири (Рупп, 29), Нортвейт, Ют, Крамарич

Шальке 04: Ферманн, Настасич, Налдо, Керер, Калигиури, Коноплянка, Арит, Майер (Эмболо, 78), Маккени (Горецка, 74), Стамбули, Ди Санто (Бургшталлер, 56)

Предупреждения:

Хюбнер, 58; Кадержабек, 82; Вагнер, 85 - Майер, 17; Эмболо, 85

Судья:

Саша Штегеманн (Германия)

Место и дата

23 сентября 16:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

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