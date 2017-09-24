Доменико Тедеско: «Шальке» абсолютно доволен своей игрой, мы на верном пути

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско поделился впечатлениями после матча против «Хоффенхайма» в шестом туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Мы показали хорошую игру, игроки реализовали план на матч. Они много двигались и часто владели мячом. В завершающей стадии мы действовали не очень хорошо, это нужно признать. Хозяева же были хладнокровны, поэтому они и выиграли игру.

Мы абсолютно довольны своей игрой. То, что мы обсуждаем до матча, полностью работает на поле. В предсезонке мы играли хуже и выигрывали, теперь играем лучше, но проигрываем. Сейчас нам нужно совместить игру и результаты, тогда мы окажемся на верном пути», - цитирует Тедеско официальная группа «Шальке» Вконтакте.

«Шальке» занимает седьмое место в чемпионате Германии, имея в активе девять очков после шести матчей.