Хосеп Гвардиола: Мы неплохо начали, но потом забыли, что мяч должен постоянно находиться в движении

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Кристал Пэлас» в шестом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.

«Мы неплохо играли на старте и создали несколько моментов, но потом забыли, что мяч должен постоянно находиться в движении, - сказал Гвардиола в интервью после матча. Нам не хватало скорости, стремительности. У противника были шансы забить гол в наши ворота.

Но минут за десять до первого гола темп игры изменился. Гол Лероя (Сане) помог нам собраться и продолжить борьбу так, как мы это делали в последних матчах. Мы играли на высокой скорости и были терпеливы, когда требовалось. Болельщикам нравятся драматичные поединки, в которых быстро возникают голевые ситуации и игроки забивают мячи.

Мы не ждем стандартов и контратак, а ведем свою игру. Во втором тайме команда была готова бороться за результат. Мы продолжали владеть мячом, быстро передвигались по полю и забили еще четыре гола», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

В следующем туре 30 сентября «Сити» сыграет в Лондоне с «Челси», а «Пэлас» в тот же день на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».