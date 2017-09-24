Хосеп Гвардиола: Мы неплохо начали, но потом забыли, что мяч должен постоянно находиться в движении
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп
Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Кристал Пэлас» в шестом
туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.
«Мы неплохо играли на старте и создали
несколько моментов, но потом забыли, что мяч должен постоянно находиться в
движении, - сказал Гвардиола в интервью после матча. Нам не хватало скорости,
стремительности. У противника были шансы забить гол в наши ворота.
Но минут за десять до первого гола темп игры изменился. Гол Лероя (Сане) помог нам собраться и продолжить борьбу так, как мы это делали в последних матчах. Мы играли на высокой скорости и были терпеливы, когда требовалось. Болельщикам нравятся драматичные поединки, в которых быстро возникают голевые ситуации и игроки забивают мячи.
Мы не ждем стандартов и контратак, а ведем
свою игру. Во втором тайме команда была готова бороться за результат. Мы
продолжали владеть мячом, быстро передвигались по полю и забили еще четыре гола»,
- цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».
В следующем туре 30 сентября «Сити» сыграет в Лондоне с «Челси», а «Пэлас» в тот же день на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».
Матч
Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 5:0 (1:0)
Голы
Сане 44 (1:0). Стерлинг 51 (2:0). Стерлинг 59 (3:0). Агуэро 79 (4:0). Делф 89 (5:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон, Менди (Данило, 29), Стоунз (Делф, 70), Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Силва Д., Сане, Стерлинг (Силва Б., 61), де Брюйне, Агуэро
Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Сако М., ван Анхолт, Шлупп, Лофтус-Чик, Миливоевич, Кабай (Панчон, 57), Фосу-Менса, Таунсенд, Бентеке (Сако Б., 72)
Предупреждения:
Менди, 26; Данило, 56; Сане, 75 - Шлупп, 77
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
23 сентября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция