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Хосеп Гвардиола: Мы неплохо начали, но потом забыли, что мяч должен постоянно находиться в движении

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Кристал Пэлас» в шестом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.

«Мы неплохо играли на старте и создали несколько моментов, но потом забыли, что мяч должен постоянно находиться в движении, - сказал Гвардиола в интервью после матча. Нам не хватало скорости, стремительности. У противника были шансы забить гол в наши ворота.

Но минут за десять до первого гола темп игры изменился. Гол Лероя (Сане) помог нам собраться и продолжить борьбу так, как мы это делали в последних матчах. Мы играли на высокой скорости и были терпеливы, когда требовалось. Болельщикам нравятся драматичные поединки, в которых быстро возникают голевые ситуации и игроки забивают мячи.

Мы не ждем стандартов и контратак, а ведем свою игру. Во втором тайме команда была готова бороться за результат. Мы продолжали владеть мячом, быстро передвигались по полю и забили еще четыре гола», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

В следующем туре 30 сентября «Сити» сыграет в Лондоне с «Челси», а «Пэлас» в тот же день на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед». 

Матч

Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 5:0 (1:0)

Голы

Сане 44 (1:0). Стерлинг 51 (2:0). Стерлинг 59 (3:0). Агуэро 79 (4:0). Делф 89 (5:0).

Состав

Манчестер Сити: Эдерсон, Менди (Данило, 29), Стоунз (Делф, 70), Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Силва Д., Сане, Стерлинг (Силва Б., 61), де Брюйне, Агуэро

Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Сако М., ван Анхолт, Шлупп, Лофтус-Чик, Миливоевич, Кабай (Панчон, 57), Фосу-Менса, Таунсенд, Бентеке (Сако Б., 72)

Предупреждения:

Менди, 26; Данило, 56; Сане, 75 - Шлупп, 77

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

23 сентября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция

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