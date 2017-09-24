Макс Майер: «Шальке» отлично сыграл, но едет домой без очков

Полузащитник «Шальке» Макс Майер поделился впечатлениями после матча против «Хоффенхайма» в шестом туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«К сожалению, несмотря на отличную игру, мы едем домой без очков. Мы играли первым номером, но нам не хватало хладнокровия. Только во втором тайме у нас было три-четыре отличных момента, которые мы не смогли реализовать.

Второй гол «Хоффенхайма» уже не играл никакой роли. Я думаю, что в следующем матче мы сможем прибавить. В игре с Леверкузеном нам должно повезти больше и тогда мы реализуем свои моменты. Если так случится, я буду рад»,- цитирует Майера официальный сайт «Шальке»

«Шальке» занимает седьмое место в чемпионате Германии, имея в активе девять очков после шести матчей.