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Макс Майер: «Шальке» отлично сыграл, но едет домой без очков

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Полузащитник «Шальке» Макс Майер поделился впечатлениями после матча против «Хоффенхайма» в шестом туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«К сожалению, несмотря на отличную игру, мы едем домой без очков. Мы играли первым номером, но нам не хватало хладнокровия. Только во втором тайме у нас было три-четыре отличных момента, которые мы не смогли реализовать.

Второй гол «Хоффенхайма» уже не играл никакой роли. Я думаю, что в следующем матче мы сможем прибавить. В игре с Леверкузеном нам должно повезти больше и тогда мы реализуем свои моменты. Если так случится, я буду рад»,- цитирует Майера официальный сайт «Шальке»

«Шальке» занимает седьмое место в чемпионате Германии, имея в активе девять очков после шести матчей.

Матч

Хоффенхайм - Шальке 04 - 2:0 (1:0)

Голы

Гайгер 13 (1:0). Рупп 90 (2:0).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Кадержабек, Фогт, Цубер (Шульц, 72), Гайгер, Амири (Рупп, 29), Нортвейт, Ют, Крамарич

Шальке 04: Ферманн, Настасич, Налдо, Керер, Калигиури, Коноплянка, Арит, Майер (Эмболо, 78), Маккени (Горецка, 74), Стамбули, Ди Санто (Бургшталлер, 56)

Предупреждения:

Хюбнер, 58; Кадержабек, 82; Вагнер, 85 - Майер, 17; Эмболо, 85

Судья:

Саша Штегеманн (Германия)

Место и дата

23 сентября 16:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

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