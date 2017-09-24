Макс Майер: «Шальке» отлично сыграл, но едет домой без очков
Полузащитник
«Шальке» Макс Майер поделился
впечатлениями после матча против «Хоффенхайма» в шестом туре чемпионата
Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.
«К сожалению, несмотря на отличную игру, мы едем
домой без очков. Мы играли первым номером, но нам не хватало хладнокровия.
Только во втором тайме у нас было три-четыре отличных момента, которые мы не смогли
реализовать.
Второй гол «Хоффенхайма» уже не играл никакой
роли. Я думаю, что в следующем матче мы сможем прибавить. В игре с Леверкузеном
нам должно повезти больше и тогда мы реализуем свои моменты. Если так случится,
я буду рад»,- цитирует Майера официальный сайт «Шальке»
«Шальке» занимает седьмое место в чемпионате Германии, имея в активе девять очков после шести матчей.
Матч
Хоффенхайм - Шальке 04 - 2:0 (1:0)
Голы
Гайгер 13 (1:0). Рупп 90 (2:0).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Кадержабек, Фогт, Цубер (Шульц, 72), Гайгер, Амири (Рупп, 29), Нортвейт, Ют, Крамарич
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Налдо, Керер, Калигиури, Коноплянка, Арит, Майер (Эмболо, 78), Маккени (Горецка, 74), Стамбули, Ди Санто (Бургшталлер, 56)
Предупреждения:
Хюбнер, 58; Кадержабек, 82; Вагнер, 85 - Майер, 17; Эмболо, 85
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
23 сентября 16:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция