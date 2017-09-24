Возняцки обыграла Павлюченкову в финале турнира в Токио
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Финальный матч турнира WTA в Токио (Япония) между датчанкой
Каролин Возняцки и россиянкой Анастасией Павлюченковой завершился победой датской
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:0, 7:5 в пользу Возняцки.
Матч продолжался один час и 13 минут. Возняцки сделала шесть
эйсов и ни разу не совершила двойную ошибку. У Павлюченковой ноль эйсов и пять
двойных ошибок. Для Возняцки это 26-я победа на турнирах WTA.
Турнир WTA
Токио (Япония)
Покрытие: хард
Призовой фонд:
1 000 000 долларов
Финал
Каролин
Возняцки (Дания) - Анастасия Павлюченкова (Россия) - 6:0, 7:5
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