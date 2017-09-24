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Возняцки обыграла Павлюченкову в финале турнира в Токио

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира WTA в Токио (Япония) между датчанкой Каролин Возняцки и россиянкой Анастасией Павлюченковой завершился победой датской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:0, 7:5 в пользу  Возняцки.

Матч продолжался один час и 13 минут. Возняцки сделала шесть эйсов и ни разу не совершила двойную ошибку. У Павлюченковой ноль эйсов и пять двойных ошибок. Для Возняцки это 26-я победа на турнирах WTA.

Турнир WTA

Токио (Япония)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 1 000 000 долларов

Финал

Каролин Возняцки (Дания) - Анастасия Павлюченкова (Россия) - 6:0, 7:5

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