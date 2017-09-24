Юниер Дортикос: Теперь я хочу биться с Гассиевым

Кубинский боксер Юниер Дортикос поделился впечатлениями после боя в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг против россиянина Дмитрия Кудряшова. Напомним, что Дортикос нокаутировал Кудряшова во втором раунде.

«Я знал, что он пойдет на меня. Я подождал и нанес удар. Когда я попал, то понял, что все кончено. Для меня честь принимать участие во Всемирной суперсерии бокса. Биться за трофей Мохаммеда Али – это большая честь и удовольствие. Я хочу доказать всему миру, что я лучший в первом тяжелом весе.

Я знаю, что хочу биться с Муратом Гассиевым. Я знаю, что он смотрел мой бой, а я буду смотреть его поединок. Если он справится со своей задачей, то я готов к бою с ним», - цитирует Дортикоса Boxingscene.

Напомним, что Дортикос выйдет на ринг против победителя поединка между Муратом Гассиевым и Кшиштофом Влодарчиком, который состоится 24 октября.