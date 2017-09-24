Юниер Дортикос: Теперь я хочу биться с Гассиевым
Кубинский
боксер Юниер Дортикос поделился впечатлениями после боя в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой
категории до 90,71 кг против россиянина Дмитрия Кудряшова. Напомним, что
Дортикос нокаутировал Кудряшова во втором раунде.
«Я знал, что он пойдет на меня. Я подождал и
нанес удар. Когда я попал, то понял, что все кончено. Для меня честь принимать
участие во Всемирной суперсерии бокса. Биться за трофей Мохаммеда Али – это большая
честь и удовольствие. Я хочу доказать всему миру, что я лучший в первом тяжелом
весе.
Я знаю, что хочу биться с Муратом Гассиевым. Я
знаю, что он смотрел мой бой, а я буду смотреть его поединок. Если он справится
со своей задачей, то я готов к бою с ним», - цитирует Дортикоса Boxingscene.
Напомним, что Дортикос выйдет на ринг против
победителя поединка между Муратом Гассиевым и Кшиштофом Влодарчиком, который
состоится 24 октября.