Дмитрий Кудряшов: Я был очень хорошо готов к бою
Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился
впечатлениями после боя в четвертьфинале Всемирной
суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг против кубинца Юниера
Дортикоса. Напомним, что Дортикос нокаутировал Кудряшова во втором раунде.
«Сейчас я очень огорчен. Я был очень хорошо готов к бою. Но
это тяжелый вес, где один удар может все изменить. Он хорошо попал по мне, и у
меня нет оправданий. Думал, что смогу
подняться до того, как рефери завершит отсчет, но он решил остановить поединок.
Рефери знает, когда останавливать поединок, поэтому я
согласился с ним. При всем уважении к Дортикосу, я собирался победить сегодня.
Сегодня я отдаю ему должное», - цитирует Кудряшова Boxingscene.
Напомним, что Дортикос выйдет на ринг против
победителя поединка между Муратом Гассиевым и Кшиштофом Влодарчиком, который
состоится 24 октября.