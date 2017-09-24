Дмитрий Кудряшов: Я был очень хорошо готов к бою

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился впечатлениями после боя в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг против кубинца Юниера Дортикоса. Напомним, что Дортикос нокаутировал Кудряшова во втором раунде.

«Сейчас я очень огорчен. Я был очень хорошо готов к бою. Но это тяжелый вес, где один удар может все изменить. Он хорошо попал по мне, и у меня нет оправданий. Думал, что смогу подняться до того, как рефери завершит отсчет, но он решил остановить поединок.

Рефери знает, когда останавливать поединок, поэтому я согласился с ним. При всем уважении к Дортикосу, я собирался победить сегодня. Сегодня я отдаю ему должное», - цитирует Кудряшова Boxingscene.

Напомним, что Дортикос выйдет на ринг против победителя поединка между Муратом Гассиевым и Кшиштофом Влодарчиком, который состоится 24 октября.