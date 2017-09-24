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Александр Бубнов: «Урал» обыграет «Тосно» со счетом 1:0

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Тосно».

«Уралу» пора отрываться от низов и одержать-таки первую победу дома. «Тосно» на выезде проявляет себя неплохо, но лишился Шахова. Ставлю на хозяев, хотя не исключаю очередной ничьей для екатеринбуржцев. Прогноз – 1:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Урал» - «Тосно» начнется в 14:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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