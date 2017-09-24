Александр Бубнов: «Урал» обыграет «Тосно» со счетом 1:0
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч
11-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Тосно».
«Уралу» пора отрываться от низов и одержать-таки
первую победу дома. «Тосно» на выезде проявляет себя неплохо,
но лишился Шахова. Ставлю на хозяев, хотя не исключаю очередной
ничьей для екатеринбуржцев. Прогноз – 1:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Урал» - «Тосно» начнется в 14:00 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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