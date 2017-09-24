Александр Бубнов: «Ростов» обыграет «Локомотив»
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч
11-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Локомотивом».
«Ростов» имеет на день больше для восстановления,
в строй возвращается Гацкан, а для Леонида Кучука этот соперник принципиальный.
«Локомотив» вдобавок провел очень тяжелую игру в Самаре, где
не добился желаемого результата. Пронгоз -2:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Ростов» - «Локомотив» начнется в 16:30 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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