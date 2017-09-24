Александр Бубнов: «Ростов» обыграет «Локомотив»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Локомотивом».

«Ростов» имеет на день больше для восстановления, в строй возвращается Гацкан, а для Леонида Кучука этот соперник принципиальный. «Локомотив» вдобавок провел очень тяжелую игру в Самаре, где не добился желаемого результата. Пронгоз -2:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Ростов» - «Локомотив» начнется в 16:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.