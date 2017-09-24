Букмекеры считают, что у «Ростова» больше шансов на победу, чем у «Локомотива»

Сегодня «Ростов» принимает «Локомотив» в матче 11-го тура чемпионата России. Букмекеры считают, что больше шансов на победу у хозяев.

Коэффициент на победу «Ростова» - 2.39, на ничью – 2.90, на победу «Локомотива» - 3.65.

Матч «Ростов» - «Локомотив» начнется в 16:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.