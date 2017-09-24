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St. Petersburg Open-2017. Финал. Дамир Джумхур против Фабио Фоньини. Онлайн

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Петербурге проходит заключительный день St. Petersburg Open-2017.

16:40. Одиночный разряд. Финал: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - Фабио Фоньини (Италия) - 2:3 - идет 1-й сет;

14:15. Парный разряд. Финал: Орасио Себальос (Аргентина)/Хулио Перальта (Чили) - Роберт Ебавы (Чехия)/Матве Мидделкоп (Нидерланды) - 4:6, 4:6.

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен. 

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