St. Petersburg Open-2017. Финал. Дамир Джумхур против Фабио Фоньини. Онлайн
В Петербурге проходит заключительный день St. Petersburg Open-2017.
16:40. Одиночный разряд. Финал: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - Фабио Фоньини (Италия) - 2:3 - идет 1-й сет;
14:15. Парный разряд. Финал: Орасио Себальос (Аргентина)/Хулио Перальта (Чили) - Роберт Ебавы (Чехия)/Матве Мидделкоп (Нидерланды) - 4:6, 4:6.
Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.
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