Александр Бубнов: «Уфа» и «Арсенал» сыграют вничью

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Арсеналом».

«Обе команды вылетели из кубкового турнира.» Арсенал» неплохо играет в гостях, но полоса неудач «Уфы» и без того слишком затянулась, чтобы проигрывать конкуренту на своем поле», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч начнется в 16:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.