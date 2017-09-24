Александр Бубнов: «Уфа» и «Арсенал» сыграют вничью
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч
11-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Арсеналом».
«Обе команды вылетели из кубкового турнира.» Арсенал»
неплохо играет в гостях, но полоса неудач «Уфы» и без того
слишком затянулась, чтобы проигрывать конкуренту на своем поле», -
цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч начнется в 16:30 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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