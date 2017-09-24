Андрей Ярмоленко: За две недели в «Боруссии» у меня было больше выходных, чем за полгода в «Динамо»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал, как проходит послематчевое восстановление в немецком клубе.

- В общем-то, ничего нового - все как обычно, - сказал игрок. - У тех, кто играл, - своя программа, у остальных - тренировка. Первая группа работает, в основном, в тренажерном зале, потом массаж, процедуры и так далее. В принципе, все, как и в «Динамо», где условия для восстановления тоже на солидном уровне. Правда, после игры в Гамбурге у нас был выходной, собрались на базе только в пятницу вечером. На предыгровое занятие.

- Выходной в режиме двух матчей в неделю? За два дня до поединка?

- Для меня самого это немножко непривычно, но тут такое уже не первый раз. Скажу больше: за две недели в «Боруссии» у меня было больше выходных, чем за полгода в «Динамо».

- Индивидуальные задания не выдают?

- Нет, но самостоятельно я поработал. На базу не ездил, сходил в отеле в фитнес-зал, покрутил педали велосипеда, сделал стретчинг. Для меня это пока в диковинку - ничего не делать за два дня до матча. Но здесьвсе построено на профессионализме. Выходной дают для того, чтобы люди провели время с семьями, но каждый знает, как это сделать с пользой. Восстановлению своего организма после поединков тут уделяют не меньше, а то и больше времени, нежели самим тренировкам. В этом главное отличие.