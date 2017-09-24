Найджел Доус: Нам следует быть умнее, не давать сопернику легких моментов

Капитан «Барыса» Найджел Доус прокомментировал домашнее поражение от московского «Динамо» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Первый период провели просто ужасно. Не успевали вернуться в оборону, и соперник создавал много моментов. Во втором стали больше двигаться, контролировать шайбу, и появилось больше шансов. Каждый раз, когда мы брали инициативу в свои руки, создавали моменты, случались удаления. И мы пропускали. Еще нам следует внимательнее играть, после того, как забиваем. Не давать соперникам ответную возможность создать атаку. Это очень влияет на игру.



- У обеих команд несколько голов случилось из-за ошибок в обороне.

- Да, соперники перехватили инициативу и использовали свои шансы. Какие-то мелочи, нам следует быть умнее, не давать сопернику легких моментов. Команда должна создавать атаки и забивать в большинстве. Но мы, наоборот, больше возможностей даем сопернику.



- Очень эмоциональный получился матч?

- Да, много эмоций, но это хоккей. «Динамо» отлично сыграло, у них хорошая команда, оба соперника хотели победить. Такие игры и бывают быстрыми, жесткими, с обилием моментов. Все, что должно быть в игре. Это веселый хоккей.



- Предстоит матч против СКА. Мы уже готовы обыгрывать большие клубы?

- Выясним послезавтра. Это будет хорошей проверкой для нас. Мы должны думать о своей игре, соперник очень сильный, лидер, чемпионы заслуженно. Будет непросто, но если мы будем следовать плану на игру, минимизируем их шансы, не будем удаляться, успешно проведем большинство, то есть все шансы победить.