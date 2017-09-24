Александр Бубнов: «Краснодар» и «Зенит» сыграют вничью
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч
11-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом».
«Зенит» погорел в Кубке России на день позже
«Краснодара», но Манчини сильнее ротировал состав. Так что в этом
смысле вряд ли кто-то получит преимущество. Встречаются лидеры, игра
получится упорной и, думаю, завершится ничьей. Прогноз - 1:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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