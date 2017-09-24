Александр Бубнов: «Краснодар» и «Зенит» сыграют вничью

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Зенит» погорел в Кубке России на день позже «Краснодара», но Манчини сильнее ротировал состав. Так что в этом смысле вряд ли кто-то получит преимущество. Встречаются лидеры, игра получится упорной и, думаю, завершится ничьей. Прогноз - 1:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.