Александр Пашков: «Магнитка» пошла вниз уж слишком резко. Это пике

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о неудачном старте магнитогорского «Металлурга» в нынешнем сезоне КХЛ.

- Многие опасались, что «Магнитке» после всех летних потерь будет тяжело. На мой взгляд, замена трем ушедшим защитникам оказалась не равноценной, да и ситуация с дисквалификацией Зарипова больно ударила по имиджу прежде всего «Металлурга». И все равно клуб пошел вниз уж слишком резко. Это пике.

- К кому в Магнитогорске основные вопросы?

- Я задал бы их не главному тренеру Илье Воробьеву, а руководителю. Геннадий Величкин, на мой взгляд, должен был сделать все возможное, чтобы перестройка клуба не осуществлялась бы в таких жестких условиях. Когда смена лидеров происходит столь резко, все вопросы прежде всего к руководству, к селекционному отделу.

- Но состав у «Металлурга» по-прежнему очень приличный - с самым надежным вратарем КХЛ последнего десятилетия Кошечкиным, лучшим снайпером Лиги Мозякиным, одним из лучших центров Коваржем и так далее...

- Да, с этим составом «Магнитка» обязана как минимум выходить в плей-офф, и Воробьев-младший с этой задачей, уверен, справится. Если конечно, руководство ему поможет. Ну и не помешало бы молодому тренеру позвонить своему отцу, Петру Ильичу, и с классиком нашего тренерского корпуса посоветоваться.