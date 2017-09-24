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Комиссионер НФЛ: Трамп проявил неуважение к лиге и нашим игрокам

Комментарии

Комиссионер Национальной футбольной лиги (НФЛ) Роджер Гуделл прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа.

«Такие комментарии раскалывают общество и демонстрируют неуважение к лиге, к нашей великой игре и всем игрокам, а также непонимание возрастающего позитивного вклада в общественную жизнь наших игроков и клубов», - говорится в официальном заявлении Гуделла.

Напомним, ранее Трамп призвал увольнять игроков НФЛ отказавшихся стоять во время исполнения гмина США. До этого несколько темнокожих игроков НФЛ во время исполнения национального гимна становились на колени. Так они протестовали против обращения с афоамериканцами со стороны полиции.


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