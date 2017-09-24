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Артис Аболс: Защитник Геноуэй сыграет в атаке в матче с «Нефтехимиком»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер «Лады» Артис Аболс рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

В настоящий момент в лазарете волжан находятся Иржи Новотны, Сергей Соин, Василий Стрельцов, Никита Филатов и Картер Эштон.

Сегодня «Лада» примет «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Тольяттинский клуб уступил в девяти предыдущих матчах.

«Семен Валуйский уже довольно давно получил травму и уже пропускал несколько матчей в поездке, либо выходил не полностью готовым. Решили пока не вызывать никого из наших нападающих в ЦСК ВВС, а остановились на варианте перевода защитника Геноуэя в атаку, - сказал Аболс. - Сергея Соина, Василия Стрельцова и Картера Эштона мы еще долго не увидим».

Игра «Лада» - «Нефтехимик» начнется в 16:00 мск.

Матч

Лада - Нефтехимик

Место и дата

24 сентября 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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