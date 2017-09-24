Стефен Карри: Заявления Трампа – это бред. Лидеры так не поступают

Леброн Джеймс: Посещение Белого дома было честью до того, пока там не появился Трамп

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс раскритиковал Дональда Трампа за отмену приглашения чемпиона НБА команду «Голден Стэйт» на ужин в Белый дом.