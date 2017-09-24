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Стефен Карри: Заявления Трампа – это бред. Лидеры так не поступают

Источник:  The Washington PostКомментарии

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп заявил, что отменил приглашение команды в Белый дом.

«Посещение Белого дома всегда рассматривалось чемпионскими командами как большая честь. Стефен Карри колеблется, так что приглашение отменяется», – написал Трамп в твиттере.

«Это какой-то бред, если честно. Не знаю, почему он решил выделить одного из игроков. У меня есть мысли по этому поводу, но глава государства не должен делать так. Лидеры так не поступают», - цитирует Карри The Washington Post.


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