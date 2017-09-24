Стефен Карри: Заявления Трампа – это бред. Лидеры так не поступают
Источник: The Washington PostКомментарии
Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал
заявления президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп заявил, что отменил
приглашение команды в Белый дом.
«Посещение Белого дома всегда рассматривалось чемпионскими командами как
большая честь. Стефен Карри колеблется, так что приглашение отменяется», –
написал Трамп в твиттере.
«Это какой-то бред, если честно. Не знаю, почему он решил выделить одного
из игроков. У меня есть мысли по этому поводу, но глава государства не должен
делать так. Лидеры так не поступают», - цитирует Карри The Washington Post.
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