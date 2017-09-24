Олег Саленко: В бундеслиге Ярмоленко нужно прибавлять в физике

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал высказывание главного тренера дортмундской Боруссии, что новичок немецкой команды Андрей Ярмоленко не может играть все 90 минут.

- В чемпионате Германии просто другой объем работы. В бундеслиге Ярмоленко нужно прибавлять в физике. Это раньше он хоть в «Динамо», хоть в сборной брал паузы по 10 - 15 минут. А сейчас Андрею придется научиться трудиться с полной выкладкой весь матч. Думаю, национальной команде это пойдет на пользу, особенно в поединке с Хорватией, - сказал Саленко.