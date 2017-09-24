Фернандес выиграл турнир в Монреале в одиночном катании, Вирчу и Моир – в танцах на льду

В Монреале (Канада) проходит турнир по фигурному катанию Autumn Classic International. Определились победители в мужском одиночном катании и танцах на льду.

У мужчин в одиночном катании победил испанец Хавьер Фернандес. Вторым стал японец Юдзуру Ханю, установивший ранее на этом же турнире мировой рекорд по количеству очков в короткой программе. На третьем месте канадец Киган Мессинг.

В танцах на льду победили канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир. Еще две канадские пары (Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье замкнули тройку призеров).

Autumn Classic International

Монреаль (Канада)

Мужчины

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 279,07

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 268,24

3. Киган Мессинг (Канада) – 248,30

4. Миша Ге (Узбекистан) – 246,19

5. Нам Нгуен (Канада) – 245,21

6. Росс Майнер (США) – 219,96

7. Питер Либерс (Германия) – 207,89

8. Дайсуке Мураками (Япония) – 200,59

Танцы на льду

1. Тесса Виртью/Скотт Моир (Канада) – 195,76

2. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 173,56

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 172,26

4. Оливия Смарт/Адрия Диас (Испания) – 155,56

5. Лоррейн Макнамара/Квинн Карпентер (США) – 154,50

6. Мари-Жад Лорьо/ Ромен Ле Гак (Франция) – 149,34

7. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Дания) – 147,56

8. Селия Робледо/Луис Фенеро (Испания) – 129,44

9. Николь Кузьмичева/Александр Синицын (Чехия) – 121,68