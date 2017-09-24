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Фернандес выиграл турнир в Монреале в одиночном катании, Вирчу и Моир – в танцах на льду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Монреале (Канада) проходит турнир по фигурному катанию Autumn Classic International. Определились победители в мужском одиночном катании и танцах на льду.

У мужчин в одиночном катании победил испанец Хавьер Фернандес. Вторым стал японец Юдзуру Ханю, установивший ранее на этом же турнире мировой рекорд по количеству очков в короткой программе. На третьем месте канадец Киган Мессинг.

В танцах на льду победили канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир. Еще две канадские пары (Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье замкнули тройку призеров).

Autumn Classic International

Монреаль (Канада)

Мужчины

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 279,07
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 268,24
3. Киган Мессинг (Канада) – 248,30
4. Миша Ге (Узбекистан) – 246,19
5. Нам Нгуен (Канада) – 245,21
6. Росс Майнер (США) – 219,96
7. Питер Либерс (Германия) – 207,89
8. Дайсуке Мураками (Япония) – 200,59

Танцы на льду

1. Тесса Виртью/Скотт Моир (Канада) – 195,76
2. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 173,56
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 172,26
4. Оливия Смарт/Адрия Диас (Испания) – 155,56
5. Лоррейн Макнамара/Квинн Карпентер (США) – 154,50
6. Мари-Жад Лорьо/ Ромен Ле Гак (Франция) – 149,34
7. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Дания) – 147,56
8. Селия Робледо/Луис Фенеро (Испания) – 129,44
9. Николь Кузьмичева/Александр Синицын (Чехия) – 121,68

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