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Антон Каниболоцкий: Постараемся в матче с «Ромой» добыть результат

Источник:  Azerisport.comКомментарии

Вратарь «Карабаха» Антон Каниболоцкий поделился ожиданиями от встречи с «Ромой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Баку в среду, начало - в 19:00 мск.

- Мы хорошо проанализировали «Рому». Приложим все свои силы, дабы показать хорошую игру. Постараемся добыть результат. Кого-то особо выделять в составе римлян я не стал бы. Потому что там каждый таит угрозу, - сказал Каниболоцкий.

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