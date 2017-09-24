Антон Каниболоцкий: Постараемся в матче с «Ромой» добыть результат

Вратарь «Карабаха» Антон Каниболоцкий поделился ожиданиями от встречи с «Ромой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Баку в среду, начало - в 19:00 мск.

- Мы хорошо проанализировали «Рому». Приложим все свои силы, дабы показать хорошую игру. Постараемся добыть результат. Кого-то особо выделять в составе римлян я не стал бы. Потому что там каждый таит угрозу, - сказал Каниболоцкий.