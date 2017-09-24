Вратарь СКА Алексей Мельничук: Я вышел при заделе в семь шайб, так что игралось легко

Вратарь СКА Алексей Мельничук поделился мнением о победе над «Югрой» (9:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Я сегодня вообще впервые переоделся на матч, а мне сразу дали сыграть. Большое спасибо тренерскому штабу, команда тоже хорошо помогла.

- Несколько раз «Югра» вас все же проверила.

- Да, но ребята максимально старались помочь: чтобы все броски были издали, чтобы я все видел. Нормально все было.

- Внутренне уже осознали, что дебют состоялся?

- Ну, я сыграл-то всего семь минут. Но все равно спасибо тренерам за доверие. Я выходил при отрыве в семь шайб, плюс команда понимала, что у меня первая игра, и старалась помочь – так что игралось легко, волнения не было.

- Не расслабляло то, что вы выходили, когда игра была уже сделана?

- Наоборот, мне это помогло. Не было нервотрепки, как при каких-нибудь 2:1. Вышел при заделе в семь шайб, так что игралось легко, – приводит слова Мельничука официальный сайт СКА.

Напомним, СКА обыграл «Югру» со счетом 9:1. За клуб из Ханты-Мансийска единственную шайбу забросил Павел Варфоломеев, в составе армейцев дубли оформили Никита Гусев и Сергей Широков, также отличились Вячеслав Войнов, Антон Белов, Патрик Херсли, Александр Дергачев и Илья Каблуков.

Подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками, команда Игоря Захаркина занимает тринадцатое место на Востоке с девятью баллами.

Следующий матч СКА проведет 25 сентября в Астане против «Барыса», «Югра» в тот же день примет минское «Динамо».