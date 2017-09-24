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Вратарь СКА Алексей Мельничук: Я вышел при заделе в семь шайб, так что игралось легко

Источник:  ХК СКАКомментарии

Вратарь СКА Алексей Мельничук поделился мнением о победе над «Югрой» (9:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Я сегодня вообще впервые переоделся на матч, а мне сразу дали сыграть. Большое спасибо тренерскому штабу, команда тоже хорошо помогла.

- Несколько раз «Югра» вас все же проверила.
- Да, но ребята максимально старались помочь: чтобы все броски были издали, чтобы я все видел. Нормально все было.

- Внутренне уже осознали, что дебют состоялся?
- Ну, я сыграл-то всего семь минут. Но все равно спасибо тренерам за доверие. Я выходил при отрыве в семь шайб, плюс команда понимала, что у меня первая игра, и старалась помочь – так что игралось легко, волнения не было.

- Не расслабляло то, что вы выходили, когда игра была уже сделана?
- Наоборот, мне это помогло. Не было нервотрепки, как при каких-нибудь 2:1. Вышел при заделе в семь шайб, так что игралось легко, – приводит слова Мельничука официальный сайт СКА.

Напомним, СКА обыграл «Югру» со счетом 9:1. За клуб из Ханты-Мансийска единственную шайбу забросил Павел Варфоломеев, в составе армейцев дубли оформили Никита Гусев и Сергей Широков, также отличились Вячеслав Войнов, Антон Белов, Патрик Херсли, Александр Дергачев и Илья Каблуков.

Подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками, команда Игоря Захаркина занимает тринадцатое место на Востоке с девятью баллами.

Следующий матч СКА проведет 25 сентября в Астане против «Барыса», «Югра» в тот же день примет минское «Динамо».

Матч

Югра - СКА - 1:9 (1:2, 0:3, 0:4)

Голы:

Войнов (Ковальчук), 9:44 (0:1). Гусев (Плотников, Тихонов), 12:03 (0:2). Варфоломеев (Ильин), 15:46 (1:2). Гусев (Войнов), 32:53 (1:3). Белов (Хафизуллин, Гусев), 37:25 (1:4). Широков (Херсли), 38:35 (1:5). Широков (Херсли, Калинин), 48:41 (1:6). Херсли (Белов, Широков), 50:31 (1:7). Дергачёв (Кетов), 52:14 (1:8). Каблуков (Рундблад, Дергачёв), 56:38 (1:9).

Место и дата

23 сентября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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