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«Реал» продлит контракт с Асенсио и пропишет отступные в 500 миллионов евро

Источник:  ASКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио продлит контракт с клубом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, новый контракт уже согласован и официально о сделке объявят после матча с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Новый контракт будет действовать до 2023 года. В нем также будет прописана сумма отступных в 500 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний Марко Асенсио провел восемь матчей за «Реал» и забил четыре мяча.

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