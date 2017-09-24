«Реал» продлит контракт с Асенсио и пропишет отступные в 500 миллионов евро
Источник: ASКомментарии
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио продлит контракт с клубом.
Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует AS, новый контракт уже согласован и официально о сделке объявят после матча с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Новый контракт будет действовать до 2023 года. В нем также будет прописана сумма отступных в 500 миллионов евро.
В текущем сезоне 21-летний Марко Асенсио провел восемь матчей за «Реал» и забил четыре мяча.
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