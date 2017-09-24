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Будогосский поддержал решение назначить пенальти в матче «Спартак» - «Анжи»

Источник:  ТАССКомментарии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с назначением одиннадцатиметрового удара в матче 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» (2:2).

Напомним, на 14-й минуте после падения полузащитника Джано Ананидзе в штрафной махачкалинцев главный судья Виталий Мешков назначил пенальти. После матча президент «Анжи» Осман Кадиев выразил несогласие с этим решением.

«В большей степени я поддерживаю судью в этом вопросе, потому что повторы не дают четкой картины происходящего. Создается такое впечатление, что там был фол, связанный с толчком, за который судья назначил 11-метровый удар. Инспектор поставил положительную оценку. Но сказать что-то однозначно определенное сложно по тому, как показали этот момент, и оснований не доверять решению судьи у меня нет», - сказал Будогосский.

Матч

Спартак - Анжи - 2:2 (1:0)

Голы

Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано

Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев

Предупреждения:

Джикия, 84 - Полуяхтов, 55

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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