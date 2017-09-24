Будогосский поддержал решение назначить пенальти в матче «Спартак» - «Анжи»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с назначением одиннадцатиметрового удара в матче 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» (2:2).

Напомним, на 14-й минуте после падения полузащитника Джано Ананидзе в штрафной махачкалинцев главный судья Виталий Мешков назначил пенальти. После матча президент «Анжи» Осман Кадиев выразил несогласие с этим решением.

«В большей степени я поддерживаю судью в этом вопросе, потому что повторы не дают четкой картины происходящего. Создается такое впечатление, что там был фол, связанный с толчком, за который судья назначил 11-метровый удар. Инспектор поставил положительную оценку. Но сказать что-то однозначно определенное сложно по тому, как показали этот момент, и оснований не доверять решению судьи у меня нет», - сказал Будогосский.