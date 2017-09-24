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«Уфа» обыграла «Арсенал» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура молодежного первенства России между «Уфой» и «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Уфы».

В составе победителей отличились Андрей Власов, Вячеслав Журавлев и Марк Криворог. У гостей забил Ярослав Иванкин. «Уфа» набрала 20 очков и занимает четвертое место. У «Арсенала» девять очков и 12-е место.

Молодежное первенство

11-й тур

Матч

Уфа (мол) - Арсенал (мол) - 3:1 (0:0)

Место и дата

24 сентября 10:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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