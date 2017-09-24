«Уфа» обыграла «Арсенал» в матче молодежных команд

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Арсеналом».

Александр Бубнов: «Уфа» и «Арсенал» сыграют вничью Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Арсеналом».

Молодежное первенство. 11-й тур. «Уфа» - «Арсенал», «Амкар» - «СКА-Хабаровск» и другие матчи. Онлайн

Молодежное первенство. 11-й тур. «Уфа» - «Арсенал», «Амкар» - «СКА-Хабаровск» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 11-го тура молодежного первенства России.

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» сыграет с «Арсеналом».

«Уфа» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск) В матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» сыграет с «Арсеналом».

В матче 11-го тура Молодежного первенства России «Краснодар» дома победил «Зенит» со счетом 4:1.

«Молодежка» «Краснодара» разгромила «Зенит», забив четыре мяча за 12 минут

«Молодежка» «Краснодара» разгромила «Зенит», забив четыре мяча за 12 минут В матче 11-го тура Молодежного первенства России «Краснодар» дома победил «Зенит» со счетом 4:1.