«Уфа» обыграла «Арсенал» в матче молодежных команд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 11-го тура молодежного
первенства России между «Уфой» и «Арсеналом» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Уфы».
В составе победителей отличились
Андрей Власов, Вячеслав Журавлев и Марк Криворог. У гостей забил Ярослав
Иванкин. «Уфа» набрала 20 очков и занимает четвертое место. У «Арсенала» девять
очков и 12-е место.
Молодежное первенство
11-й тур
Матч
Уфа (мол) - Арсенал (мол) - 3:1 (0:0)
Место и дата
24 сентября 10:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция
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