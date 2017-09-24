Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Тосно
Футбол  Ростов- : -Локомотив
Теннис  Фоньини- : -Джумхур
Хоккей  Автомобилист- : -Салават Юлаев
Футбол  Уфа- : -Арсенал Тула
Футбол  Краснодар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Жироны» Маффео: Месси спросил, сколько мне лет и арендован ли я у «Манчестер Сити»

Источник:  4-4-2.comКомментарии

Защитник «Жироны» Пабло Маффео рассказал о своей беседе с Лионелем Месси во время матча с «Барселоной». Напомним, что «Барселона» победила со счетом 3:0.

«Он задал мне пару вопросов. Например, был ли я арендован у «Манчестер Сити» и сколько мне лет. Все было хорошо. Мне пришлось опекать его и находиться близко к нему, не следя за мячом. Это непросто как с футбольной, так и с психологической точки зрения. Я ценю, что тренер доверил мне это», - цитирует Маффео 4-4-2.

Напомним, ранее сообщалось, что  в «Манчестер Сити» проявляют интерес к Месси.

Матч

Жирона - Барселона - 0:3 (0:1)

Голы

Адай 17 (0:1 - автогол). Ираисос 48 (0:2 - автогол). Суарес Л. 69 (0:3).

Состав

Жирона: Ираисос, Хуан Педро, Маффео (Морено, 79), Эспиноза, Понсе, M. Olunga (Кайоде, 60), J. Ramalho, Дуглас, Португес, Адай (Мохика, 69)

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Ракитич, Видаль (Гомеш, 81), Паулиньо (Бускетс, 67), Иньеста (Суарес Д., 80), Роберто, Маскерано, Суарес Л., Месси

Предупреждения:

Маффео, 23; Адай, 41; Кайоде, 83 - нет

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

23 сентября 21:45, Монтиливи, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Реал» продлит контракт с Асенсио и пропишет отступные в 500 миллионов евроПолузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио продлит контракт с клубом. Об этом сообщают испанские СМИ.«Спартак» вырвал ничью в игре с «Анжи», СКА забросил 9 шайб «Югре», а Кудряшов проиграл Дортикосу. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Примера. 6-й тур. «Хетафе» – «Вильярреал», «Эйбар» – «Сельта» и другие матчиРезультаты матчей 6-го тура испанской примеры.«Барселона» переиграла «Жирону» в матче чемпионата ИспанииФутболисты «Барселоны» в гостях переиграли «Жирону» в матче шестого тура чемпионата Испании со счетом 3:0.«Реал» обыграл «Алавес» благодаря дублю Себальоса«Алавес» дома уступил «Реалу» (1:2) в 6-м туре чемпионата Испании.
Фигурное катание
Фернандес выиграл турнир в Монреале в одиночном катании, Вирчу и Моир – в танцах на льду
Баскетбол
Стефен Карри: Заявления Трампа – это бред. Лидеры так не поступают
Американский футбол
Комиссионер НФЛ: Трамп проявил неуважение к лиге и нашим игрокам
Футбол
«Ростов» - «Локомотив»: На матче ожидается 14 тысяч болельщиков
все новости
Жирона
Жиронакалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Пабло Маффео
Пабло Маффеовсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости