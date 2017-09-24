Защитник «Жироны» Маффео: Месси спросил, сколько мне лет и арендован ли я у «Манчестер Сити»
Защитник «Жироны» Пабло Маффео
рассказал о своей беседе с Лионелем Месси во время матча с «Барселоной».
Напомним, что «Барселона» победила со счетом 3:0.
«Он задал мне пару вопросов.
Например, был ли я арендован у «Манчестер Сити» и сколько мне лет. Все было
хорошо. Мне пришлось опекать его и находиться близко к нему, не следя за мячом.
Это непросто как с футбольной, так и с психологической точки зрения. Я ценю,
что тренер доверил мне это», - цитирует Маффео 4-4-2.
Напомним, ранее сообщалось, что в «Манчестер Сити» проявляют интерес к Месси.
Матч
Жирона - Барселона - 0:3 (0:1)
Голы
Адай 17 (0:1 - автогол). Ираисос 48 (0:2 - автогол). Суарес Л. 69 (0:3).
Состав
Жирона: Ираисос, Хуан Педро, Маффео (Морено, 79), Эспиноза, Понсе, M. Olunga (Кайоде, 60), J. Ramalho, Дуглас, Португес, Адай (Мохика, 69)
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Ракитич, Видаль (Гомеш, 81), Паулиньо (Бускетс, 67), Иньеста (Суарес Д., 80), Роберто, Маскерано, Суарес Л., Месси
Предупреждения:
Маффео, 23; Адай, 41; Кайоде, 83 - нет
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
23 сентября 21:45, Монтиливи, Онлайн-трансляция