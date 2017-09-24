Защитник «Жироны» Маффео: Месси спросил, сколько мне лет и арендован ли я у «Манчестер Сити»

Защитник «Жироны» Пабло Маффео рассказал о своей беседе с Лионелем Месси во время матча с «Барселоной». Напомним, что «Барселона» победила со счетом 3:0.

«Он задал мне пару вопросов. Например, был ли я арендован у «Манчестер Сити» и сколько мне лет. Все было хорошо. Мне пришлось опекать его и находиться близко к нему, не следя за мячом. Это непросто как с футбольной, так и с психологической точки зрения. Я ценю, что тренер доверил мне это», - цитирует Маффео 4-4-2.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Манчестер Сити» проявляют интерес к Месси.