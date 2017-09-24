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«Луч-Энергия» и «Факел» разошлись миром

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ФК «Луч-Энергия» дома сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в 15-м туре первенства ФНЛ.

Дальневосточники с 13 очками занимают 15-е место, у воронежцев также 13 баллов и 16-я строчка.

В следующем туре «Луч-Энергия» 30 сентября примет «Ротор-Волгоград», а «Факел» в тот же день сыграет на выезде с «Олимпийцем».

Матч

Луч-Энергия - Факел - 0:0

Место и дата

24 сентября 11:00, Динамо, Онлайн-трансляция

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