«Луч-Энергия» и «Факел» разошлись миром
Источник: «Советский спорт»Комментарии
ФК «Луч-Энергия» дома сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в 15-м туре первенства ФНЛ.
Дальневосточники с 13 очками занимают 15-е место, у воронежцев также 13 баллов и 16-я строчка.
В следующем туре «Луч-Энергия» 30 сентября примет «Ротор-Волгоград», а «Факел» в тот же день сыграет на выезде с «Олимпийцем».
Матч
Луч-Энергия - Факел - 0:0
Место и дата
24 сентября 11:00, Динамо, Онлайн-трансляция
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