Все билеты на матч «Спартак» - «Ливерпуль» проданы

Проданы все билеты на матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

«Игры Лиги чемпионов УЕФА вызывают большой интерес у зрителей. Любители футбола стремятся скорее заполучить заветный пропуск на матч. Встреча группового этапа престижного европейского турнира «Спартак» — «Ливерпуль» не стала исключением.

Все билеты на поединок с англичанами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков «Спартака», владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи», - говорится в сообщении на сайте красно-белых.

Матч «Спартак» - «Ливерпуль» состоится 26 сентября. Начало в 21:45 по Москве.