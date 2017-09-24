Все билеты на матч «Спартак» - «Ливерпуль» проданы
Проданы все билеты на матч
второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем».
Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
«Игры
Лиги чемпионов УЕФА вызывают большой интерес у зрителей. Любители футбола
стремятся скорее заполучить заветный пропуск на матч. Встреча группового этапа
престижного европейского турнира «Спартак» — «Ливерпуль» не стала исключением.
Все
билеты на поединок с англичанами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для
самых преданных болельщиков «Спартака», владельцев абонементов на текущий сезон
и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты
раскуплены в период свободной онлайн-продажи», - говорится в сообщении на сайте
красно-белых.
Матч
«Спартак» - «Ливерпуль» состоится 26 сентября. Начало в 21:45 по Москве.