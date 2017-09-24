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Дастин Бойд: Приятно вернуться в Астану, ставшую для меня почти родной

Источник:  «Шайба.kz»Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд прокомментировал выездную победу над «Барысом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, до перехода в стан бело-голубых форвард выступал за казахстанский клуб.

- Тебя признали лучшим игроком матча, забил гол. Что чувствуешь?
- Чувствую себя отлично. Рад, что помог команде победить. Сегодня была очень тяжелая, но интересная игра. Зрители увидели много красивых голов. Приятно вернуться в Астану, которая стала для меня почти родной.

- Очень плотная игра получилась, «Барыс» постоянно догонял вас в счете.
- Да, согласен. Было много драк, эмоций и страстей на льду. Обе команды играли здорово. Особенно тяжело было в конце третьего периода. Можно сказать, играли до ошибки. Но нам повезло больше.

Матч

Барыс - Динамо - 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Голы:

Комаров (Казионов, Алексеев), 4:10 (0:1). Пушкарёв (Маклюков, Вей), 24:46 (1:1). Карсумс (Терещенко, Тарасов), 30:20 (1:2). Доус (Карлссон), 34:22 (2:2). Бойд (Кутейкин, Подшендялов), 35:47 (2:3). Доус 47:15 (3:3). Алексеев (Никулин, Игумнов), 55:23 (3:4). Тарасов (Артюхин), 59:04 (3:5).

Место и дата

23 сентября 14:00, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

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