Дастин Бойд: Приятно вернуться в Астану, ставшую для меня почти родной

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд прокомментировал выездную победу над «Барысом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, до перехода в стан бело-голубых форвард выступал за казахстанский клуб.

- Тебя признали лучшим игроком матча, забил гол. Что чувствуешь?

- Чувствую себя отлично. Рад, что помог команде победить. Сегодня была очень тяжелая, но интересная игра. Зрители увидели много красивых голов. Приятно вернуться в Астану, которая стала для меня почти родной.

- Очень плотная игра получилась, «Барыс» постоянно догонял вас в счете.

- Да, согласен. Было много драк, эмоций и страстей на льду. Обе команды играли здорово. Особенно тяжело было в конце третьего периода. Можно сказать, играли до ошибки. Но нам повезло больше.