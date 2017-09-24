Вячеслав Войнов: Мой гол «Югре» – хороший эмоциональный толчок

Защитник СКА Вячеслав Войнов поделился мнением о победе над «Югрой» (9:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Вы вернулись на лед, забросили первую шайбу.

- Лично для меня пока все складывается очень тяжело. Физическую форму можно набрать на тренировках, а игровой практики не хватает. Мышление пока сильно отстает, поэтому тяжеловато. Что касается партнеров, то они мне очень сильно помогают. Заброшенная шайба – благодаря им.

- Гол станет хорошим подспорьем в восстановлении игровой формы?

- Безусловно, для меня это хороший эмоциональный толчок. Должна постепенно прийти уверенность, – приводит слова Войнова официальный сайт СКА.

Напомним, СКА обыграл «Югру» со счетом 9:1. За клуб из Ханты-Мансийска единственную шайбу забросил Павел Варфоломеев, в составе армейцев дубли оформили Никита Гусев и Сергей Широков, также отличились Вячеслав Войнов, Антон Белов, Патрик Херсли, Александр Дергачев и Илья Каблуков.

Подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками, команда Игоря Захаркина занимает тринадцатое место на Востоке с девятью баллами.

Следующий матч СКА проведет 25 сентября в Астане против «Барыса», «Югра» в тот же день примет минское «Динамо».