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Вячеслав Войнов: Мой гол «Югре» – хороший эмоциональный толчок

Источник:  ХК СКАКомментарии

Защитник СКА Вячеслав Войнов поделился мнением о победе над «Югрой» (9:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Вы вернулись на лед, забросили первую шайбу.
- Лично для меня пока все складывается очень тяжело. Физическую форму можно набрать на тренировках, а игровой практики не хватает. Мышление пока сильно отстает, поэтому тяжеловато. Что касается партнеров, то они мне очень сильно помогают. Заброшенная шайба – благодаря им.

- Гол станет хорошим подспорьем в восстановлении игровой формы?
- Безусловно, для меня это хороший эмоциональный толчок. Должна постепенно прийти уверенность, – приводит слова Войнова официальный сайт СКА.

Напомним, СКА обыграл «Югру» со счетом 9:1. За клуб из Ханты-Мансийска единственную шайбу забросил Павел Варфоломеев, в составе армейцев дубли оформили Никита Гусев и Сергей Широков, также отличились Вячеслав Войнов, Антон Белов, Патрик Херсли, Александр Дергачев и Илья Каблуков.

Подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками, команда Игоря Захаркина занимает тринадцатое место на Востоке с девятью баллами.

Следующий матч СКА проведет 25 сентября в Астане против «Барыса», «Югра» в тот же день примет минское «Динамо».

Матч

Югра - СКА - 1:9 (1:2, 0:3, 0:4)

Голы:

Войнов (Ковальчук), 9:44 (0:1). Гусев (Плотников, Тихонов), 12:03 (0:2). Варфоломеев (Ильин), 15:46 (1:2). Гусев (Войнов), 32:53 (1:3). Белов (Хафизуллин, Гусев), 37:25 (1:4). Широков (Херсли), 38:35 (1:5). Широков (Херсли, Калинин), 48:41 (1:6). Херсли (Белов, Широков), 50:31 (1:7). Дергачёв (Кетов), 52:14 (1:8). Каблуков (Рундблад, Дергачёв), 56:38 (1:9).

Место и дата

23 сентября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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