Карасев рассудит «Бешикташ» и «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет обслуживать встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов между турецким «Бешикташем» и немецким «РБ Лейпциг», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Карасеву будут помогать Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым арбитром назначен Максим Гаврилин.

«Бешикташ» и «РБ Лейпциг» встретятся в Стамбуле во вторник.