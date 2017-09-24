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Карасев рассудит «Бешикташ» и «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет обслуживать встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов между турецким «Бешикташем» и немецким «РБ Лейпциг», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Карасеву будут помогать Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым арбитром назначен Максим Гаврилин.

«Бешикташ» и «РБ Лейпциг» встретятся в Стамбуле во вторник.

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