Озил хочет покинуть «Арсенал» и перейти в «Манчестер Юнайтед»
Источник: MirrorКомментарии
Полузащитник лондонского «Арсенала»
Месут Озил намерен сменить клуб. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Mirror, неметкий хавбек не собирается продлевать контракт с «Арсеналом».
Соглашение истекает летом 2018 года. Таким образом, он сможет покинуть команду
на правах свободного агента. Также сообщается, что он хочет перейти в «Манчестер
Юнайтед».
В текущем сезоне 28-летний Месут
Озил провел четыре матча за «Арсенал».
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