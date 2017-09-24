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Озил хочет покинуть «Арсенал» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  MirrorКомментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил намерен сменить клуб. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, неметкий хавбек не собирается продлевать контракт с «Арсеналом». Соглашение истекает летом 2018 года. Таким образом, он сможет покинуть команду на правах свободного агента. Также сообщается, что он хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 28-летний Месут Озил провел четыре матча за «Арсенал».

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