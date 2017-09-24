Команды Тюменской области и ХМАО-Югры выиграли эстафеты на чемпионате России по летнему биатлону

На чемпионате России по летнему
биатлону состоялись эстафеты.
У мужчин победу одержала команда ХМАО-Югры.
На втором месте сборная Москвы, на третьем – сборная Санкт-Петербурга. У женщин первой стала сборная
Тюменской области. На втором месте команда Удмутрии, на третьем – ХМАО-Югры.
Чемпионат России по летнему биатлону
Чайковский
Эстафеты
Женщины
1. Тюменская область (Виктория
Сливко, Анастасия Загоруйко, Екатерина Абрамова, Ирина Услугина) —
1:13:31.7 (0+5)
2.
Удмуртская Республика (Светлана Бочкарева, Алена Иванова, Валентина Телицина,
Ульяна Кайшева) +1:02.3 (0+13)