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Команды Тюменской области и ХМАО-Югры выиграли эстафеты на чемпионате России по летнему биатлону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате России по летнему биатлону состоялись эстафеты.

У мужчин победу одержала команда ХМАО-Югры. На втором месте сборная Москвы, на третьем – сборная Санкт-Петербурга. У женщин первой стала сборная Тюменской области. На втором месте команда Удмутрии, на третьем – ХМАО-Югры.

Чемпионат России по летнему биатлону

Чайковский

Эстафеты

Женщины

1. Тюменская область (Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Екатерина Абрамова, Ирина Услугина) — 1:13:31.7 (0+5)

2. Удмуртская Республика (Светлана Бочкарева, Алена Иванова, Валентина Телицина, Ульяна Кайшева) +1:02.3 (0+13)

3. ХМАО-Югра-1 (Екатерина Шумилова, Инна Смирнова, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова) +1:24.2 (1+9)

Мужчины

1. ХМАО-Югра-1 (Евгений Боярских, Петр Пащенко, Семен Сучилов, Алексей Волков) — 1:18.30.0 (0+11)

2. Москва (Максим Цветков, Матвей Елисеев, Артем Сорокин, Кирилл Стрельцов) +15.0 (0+7)

3. Санкт-Петербург (Павел Магазеев, Алексей Слепов, Александр Огарков, Дмитрий Малышко) +19.8 (0+10)

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