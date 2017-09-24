Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал2 : 0Тосно
Футбол  Ростов- : -Локомотив
Теннис  Фоньини- : -Джумхур
Хоккей  Автомобилист- : -Салават Юлаев
Футбол  Уфа- : -Арсенал Тула
Футбол  Краснодар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Абаев: В том, что «Локомотив» занимает высокое место, ничего удивительного нет

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Вратарь «Ростова» Илья Абаев поделился ожиданиями от встречи с «Локомотивом» в 11-м туре РФПЛ, которая начнется сегодня в 16:30 мск.

Напомним, ранее голкипер защищал цвета железнодорожников.

- Следующий матч «Ростов» играет против «Локомотива». Особенная для тебя встреча?
- Общаюсь со многими ребятами из этого клуба, слежу за результатами. Пока был в Москве, удалось встретиться с Тарасом Михаликом, созваниваюсь с Антоном Коченковым. Если удастся сыграть в этом матче, будет здорово.

- Для тебя неожиданно столь высокое место «Локомотива» в таблице в этом сезоне?
- У них хороший состав, есть все, чтобы показывать отличный результат. Перед командой всегда ставят большие задачи, поэтому ничего удивительного нет.

- В твоей карьере за «Локомотив» был отрезок, когда ты стабильно выходил на поле, но затем перестал попадать в основу. У тебя осталось чувство недосказанности?
- Да. Когда в команду пришел Миодраг Божович, я провел в стартовом составе все матчи до зимнего перерыва. После -  получил травму и долго лечился. Когда восстановился, мне удалось набрать хорошую форму, но шанса выйти на поле я так и не получил. У меня были варианты сменить команду, но я верил, что мне удастся вновь стать основным вратарем.

Матч

Ростов - Локомотив

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

24 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Уфа» была эвакуирована из отеля перед матчем с «Арсеналом» из-за звонка о бомбеФутболисты «Уфы» были эвакуированы из отеля в преддверии домашнего матча 11-го тура РФПЛ с «Арсеналом» из-за поступившего звонка о якобы заложенной в отеле бомбе, сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.«Урал» – «Тосно». ОнлайнВ матче 11-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Тосно».РФПЛ. 11-й тур. «Ростов» – «Локомотив», «Краснодар» - «Зенит» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 11-го тура российской премьер-лиги.Виктор Булатов: Болельщикам «Спартака» надо убрать завышенные ожиданияБывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился впечатлениями после матча команды против «Анжи» в 11-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.«Урал» – «Тосно». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Урала» и «Тосно» на матч 11-го тура РФПЛ.
Футбол
«Урал» – «Тосно». Стартовые составы
Биатлон
Команды Тюменской области и ХМАО-Югры выиграли эстафеты на чемпионате России по летнему биатлону
Футбол
Озил хочет покинуть «Арсенал» и перейти в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Карасев рассудит «Бешикташ» и «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Илья Абаев
Илья Абаеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости