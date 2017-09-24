Илья Абаев: В том, что «Локомотив» занимает высокое место, ничего удивительного нет

Вратарь «Ростова» Илья Абаев поделился ожиданиями от встречи с «Локомотивом» в 11-м туре РФПЛ, которая начнется сегодня в 16:30 мск.

Напомним, ранее голкипер защищал цвета железнодорожников.

- Следующий матч «Ростов» играет против «Локомотива». Особенная для тебя встреча?

- Общаюсь со многими ребятами из этого клуба, слежу за результатами. Пока был в Москве, удалось встретиться с Тарасом Михаликом, созваниваюсь с Антоном Коченковым. Если удастся сыграть в этом матче, будет здорово.

- Для тебя неожиданно столь высокое место «Локомотива» в таблице в этом сезоне?

- У них хороший состав, есть все, чтобы показывать отличный результат. Перед командой всегда ставят большие задачи, поэтому ничего удивительного нет.

- В твоей карьере за «Локомотив» был отрезок, когда ты стабильно выходил на поле, но затем перестал попадать в основу. У тебя осталось чувство недосказанности?

- Да. Когда в команду пришел Миодраг Божович, я провел в стартовом составе все матчи до зимнего перерыва. После - получил травму и долго лечился. Когда восстановился, мне удалось набрать хорошую форму, но шанса выйти на поле я так и не получил. У меня были варианты сменить команду, но я верил, что мне удастся вновь стать основным вратарем.