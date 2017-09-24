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«Урал» – «Тосно». Стартовые составы

Источник:  РФПЛКомментарии

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Тосно» на матч 11-го тура РФПЛ.

«Тосно»: Юрченко, Дудиев, Чернов, Буйволов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Нуну Роша, Полетанович, Заболотный;

Запасные: Лукичёв, Сухарев, Мухаметшин, Мелкадзе, Карницкий, Трошечкин, Карвальо, Быстров, Абазов, Кутин, Труич 

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль Майега, Бикфалви;

Запасные: Арапов, Тимофеев, Динга, Ильин, Меркулов, Чернов, Емельянов, Манучарян.  

Напомним, матч пройдет 24 сентября в Екатеринбурге и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Урал - Тосно - 2:0 (2:0)

1-й тайм

Голы

Чантурия 5 (1:0 - пен.). Евсеев 9 (2:0).

Место и дата

24 сентября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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