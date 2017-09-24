«Урал» – «Тосно». Стартовые составы
Источник: РФПЛКомментарии
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стартовые составы «Урала» и «Тосно» на матч 11-го тура РФПЛ.
«Тосно»: Юрченко, Дудиев, Чернов, Буйволов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Нуну Роша, Полетанович, Заболотный;
Запасные: Лукичёв, Сухарев, Мухаметшин, Мелкадзе, Карницкий, Трошечкин, Карвальо, Быстров, Абазов, Кутин, Труич
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль Майега, Бикфалви;
Запасные: Арапов, Тимофеев, Динга, Ильин, Меркулов, Чернов, Емельянов, Манучарян.
Напомним, матч пройдет 24 сентября в Екатеринбурге и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Чантурия 5 (1:0 - пен.). Евсеев 9 (2:0).
Место и дата
24 сентября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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