«МЮ» будет разыскивать болельщиков, которые пели песню о размере пениса Лукаку
«Манчестер Юнайтед» на своем
официальном сайте опубликовал заявление. В нем говорится о недопустимости
распевания песни о размере мужского достоинства нападающего Ромелу Лукаку.
«Во время матча против «Саутгемптона»
(1:0) на трибунах была слышна песня о Лукаку. «Манчестер Юнайтед» проводит
политику нулевой толерантности к оскорбительным песням и оскорбительному поведению.
Клуб и футболист четко попросили прекратить исполнять эту песню. Если это будет
продолжаться, клуб будет вынужден принять меры.
Мы контактируем с полицией и
попросили записи с камер видеонаблюдения на стадионе. Мы попытаемся
идентифицировать тех, кто без уважения отнесся к просьбе игрока не исполнять
эту песню», - говорится в заявлении.
Напомним, песня
исполняется на мотив композиции группы The Stone Roses «Made of stone».
Болельщики поют так: «Ромелу Лукаку – наш бельгийский бомбардир-гений, у
которого 24-дюймовый пенис, и он забивает все голы».