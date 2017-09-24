«МЮ» будет разыскивать болельщиков, которые пели песню о размере пениса Лукаку

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал заявление. В нем говорится о недопустимости распевания песни о размере мужского достоинства нападающего Ромелу Лукаку.

«Во время матча против «Саутгемптона» (1:0) на трибунах была слышна песня о Лукаку. «Манчестер Юнайтед» проводит политику нулевой толерантности к оскорбительным песням и оскорбительному поведению. Клуб и футболист четко попросили прекратить исполнять эту песню. Если это будет продолжаться, клуб будет вынужден принять меры.

Мы контактируем с полицией и попросили записи с камер видеонаблюдения на стадионе. Мы попытаемся идентифицировать тех, кто без уважения отнесся к просьбе игрока не исполнять эту песню», - говорится в заявлении.

Напомним, песня исполняется на мотив композиции группы The Stone Roses «Made of stone». Болельщики поют так: «Ромелу Лукаку – наш бельгийский бомбардир-гений, у которого 24-дюймовый пенис, и он забивает все голы».