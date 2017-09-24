Мишель Платини: У «Ювентуса» уже нет такого доминирования в серии А, как раньше

Бывший президент УЕФА, чемпион Европы-1984 Мишель Платини считает, что полное превосходство «Ювентуса» в итальянской серии А уходит в прошлое.

«Уровень конкуренции в серии А вырос. У «Ювентуса» уже нет такого доминирования, как раньше. «Интер» и «Милан» потратили большие средства на трансферном рынке. Есть еще «Рома» и «Наполи», - приводит слова Платини, защищавшего цвета туринцев в 1982-1987 гг., beIN Sports.

Напомним, «Ювентус» установил рекорд, выигрывая скудетто последние шесть сезонов.

Нынешний сезон команда Массимилиано Аллегри также начала по-чемпионски, набрав в первых шести турах максимальное количество очков. Такой же стопроцентный результат показал и «Наполи».