Французский арбитр Тюрпен будет работать на матче «Спартак» - «Ливерпуль»
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Главным арбитром матча второго
тура группового турнира Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем» станет
француз Клеман Тюрпен. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Арбитры на линии - Рудди Буке и Николя Ренвиль, дополнительные
помощники арбитра (судьи у ворот) - Николя Дано и Сириль Грингор.
Четвертый арбитр – Хишам Закрани. Все судьи представляют Францию.
Матч
«Спартак» - «Ливерпуль» состоится 26 сентября. Начало в 21:45 по Москве.
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