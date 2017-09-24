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Французский арбитр Тюрпен будет работать на матче «Спартак» - «Ливерпуль»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главным арбитром матча второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем» станет француз Клеман Тюрпен. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Арбитры на линии - Рудди Буке и Николя Ренвиль, дополнительные помощники арбитра (судьи у ворот) - Николя Дано и Сириль Грингор. Четвертый арбитр – Хишам Закрани. Все судьи представляют Францию.

Матч «Спартак» - «Ливерпуль» состоится 26 сентября. Начало в 21:45 по Москве.

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