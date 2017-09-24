Макарова обыграла Севастову на старте турнира в Ухане

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Возняцки обыграла Павлюченкову в финале турнира в Токио Финальный матч турнира WTA в Токио (Япония) между датчанкой Каролин Возняцки и россиянкой Анастасией Павлюченковой завершился победой датской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:0, 7:5 в пользу Возняцки.

Касаткина и Гаврилова проиграли в финале парного турнира в Токио Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова уступили в финале турнира WTA в Токио (Япония) в парном разряде. Победу одержала пара Андреа Клепач(Словения)/Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).

Анастасия Павлюченкова: В третьем сете уже мысленно бронировала билеты в Ухань Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от победы над немкой Анжеликой Кербер в полуфинале турнира в Токио.

Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира в Токио, где сыграет с Возняцки Матч 1/2 финала турнира WTA в Токио (Япония) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и немкой Анжелик Кербер завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:0, 6:7 (4), 6:4 в пользу Павлюченковой.