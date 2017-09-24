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Макарова обыграла Севастову на старте турнира в Ухане

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Макарова взяла верх над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в первом круге турнира в китайском Ухане.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 16 минут, - 6:4, 6:2.

Макарова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки, сделала четыре брейка. У ее соперницы  четыре эйса и две двойные ошибки.

В следующем раунде россиянка встретится с победительницей пары Андреа Петкович (Германия) - Лорен Дэвис (США).

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