Макарова обыграла Севастову на старте турнира в Ухане
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Екатерина Макарова взяла верх над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в первом круге турнира в китайском Ухане.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 16 минут, - 6:4, 6:2.
Макарова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки, сделала четыре брейка. У ее соперницы четыре эйса и две двойные ошибки.
В следующем раунде россиянка встретится с победительницей пары Андреа Петкович (Германия) - Лорен Дэвис (США).
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