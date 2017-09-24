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Виктор Булатов: Болельщикам «Спартака» надо убрать завышенные ожидания

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился впечатлениями после матча команды против «Анжи» в 11-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.

«С «Анжи» и настрой, и «физика» были, но все, видимо, упирается в несыгранность и отсутствие исполнителей на поле. Наверное, пока это уровень «Спартака», и требовать чего-то сверхъестественного от футболистов я бы не стал – они сыграли как могли, старались. Футбол – командный вид спорта, без сыгранности и исполнителей тяжело добиваться результата, так что итог закономерен. А «Анжи» стоит отдать должное, команда провела вчера хорошую игру.

Наверное, надо болельщикам убрать завышенные ожидания и понять, что на сегодняшний день это плюс-минус уровень «Спартака. Исходя из того, что много травмированных, нет ключевых игроков в составе –  Глушакова, Зобнина, Зе Луиша, а сейчас еще Промес «сломался». Плюс, Каррера постоянно делает ротацию, это не может не сказаться на сыгранности, команда на каждый матч выходит в новом составе», - цитирует Булатова «Р-Спорт».

После этой игры «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», набрав восемь баллов, поднялся на 15-е место в чемпионате. В следующем туре «Спартак» 30 сентября на своем поле примет «Урал». Днем позже «Анжи» дома сыграет с «Зенитом».

Матч

Спартак - Анжи - 2:2 (1:0)

Голы

Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано

Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев

Предупреждения:

Джикия, 84 - Полуяхтов, 55

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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