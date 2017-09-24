Виктор Булатов: Болельщикам «Спартака» надо убрать завышенные ожидания

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился впечатлениями после матча команды против «Анжи» в 11-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.

«С «Анжи» и настрой, и «физика» были, но все, видимо, упирается в несыгранность и отсутствие исполнителей на поле. Наверное, пока это уровень «Спартака», и требовать чего-то сверхъестественного от футболистов я бы не стал – они сыграли как могли, старались. Футбол – командный вид спорта, без сыгранности и исполнителей тяжело добиваться результата, так что итог закономерен. А «Анжи» стоит отдать должное, команда провела вчера хорошую игру.

Наверное, надо болельщикам убрать завышенные ожидания и понять, что на сегодняшний день это плюс-минус уровень «Спартака. Исходя из того, что много травмированных, нет ключевых игроков в составе – Глушакова, Зобнина, Зе Луиша, а сейчас еще Промес «сломался». Плюс, Каррера постоянно делает ротацию, это не может не сказаться на сыгранности, команда на каждый матч выходит в новом составе», - цитирует Булатова «Р-Спорт».

После этой игры «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», набрав восемь баллов, поднялся на 15-е место в чемпионате. В следующем туре «Спартак» 30 сентября на своем поле примет «Урал». Днем позже «Анжи» дома сыграет с «Зенитом».