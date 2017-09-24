Виктор Булатов: Болельщикам «Спартака» надо убрать завышенные ожидания
Бывший
полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился впечатлениями после матча
команды против «Анжи» в 11-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась
вничью – 2:2.
Наверное,
надо болельщикам убрать завышенные ожидания и понять, что на сегодняшний день
это плюс-минус уровень «Спартака. Исходя из того, что много травмированных, нет
ключевых игроков в составе – Глушакова, Зобнина,
Зе Луиша, а сейчас еще Промес «сломался». Плюс, Каррера постоянно делает
ротацию, это не может не сказаться на сыгранности, команда на каждый матч
выходит в новом составе», - цитирует Булатова «Р-Спорт».
После этой игры «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», набрав восемь баллов, поднялся на 15-е место в чемпионате. В следующем туре «Спартак» 30 сентября на своем поле примет «Урал». Днем позже «Анжи» дома сыграет с «Зенитом».
Матч
Голы
Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция